Королева Летиція з немовлям на руках потрапила під приціл фотографів

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

У цій школі навчається понад 900 учнів із різних культур та віросповідань. Візит дозволив королю та королеві з перших рук дізнатися про роботу шкільного співтовариства та деякі проєкти, які школа використовує для задоволення різноманітних потреб своїх учнів.

Під час візиту король і королева відвідали кілька класів дошкільної та початкової освіти, виявивши інтерес до повсякденного життя учнів. Одним із найяскравіших моментів став клас для дітей із розладами аутистичного спектру, де реалізується спеціальний проєкт, спрямований на задоволення їхніх освітніх потреб.

Реклама

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Візит продовжився відвідуванням класів початкової школи, де навчаються діти віком від шести до дванадцяти років, та дошкільних груп, де займаються діти віком від чотирьох до шести років. Таким чином, король і королева отримали можливість спостерігати за різними етапами навчання та дізнатися про роботу фахівців, які допомагають дітям у їхньому навчанні.

Реклама

Під час цієї поїздки до міста Мелілья королеву Летицію також сфотографували в особливо зворушливий момент. Коли Летиція спілкувалась з публікою, одна з мам дала потримати їй свою маленьку донечку. Її Величність часто вдається до такої практики тісного контакту з публікою і, як і принцеса Уельська Кейт, виявляє велику любов до дітей.

Королева Летиція / © Getty Images

Раніше королева Летиція з чоловіком та дочками — принцесою Леонор та інфантою Софією — відвідала святкування Національного дня в Мадриді, з’явившись на публіці у простій, але елегантній сукні від іспанського бренду The 2nd Skin Co.

Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція на параді на честь Національного дня / © Associated Press

Новини партнерів