Королева Летиція з'явилася на аудієнції у палаці у рожевій сукні улюбленого бренду

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

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Цей захід відбувся одразу після їхніх зустрічей з Папою Левом XIV протягом вихідних, на яких також були присутні їхні дочки, принцеса Леонор та інфанта Софія.

Цього разу королева Летиція обрала натхненний образ, що ідеально підходить для літнього сезону. Рожеву сукню з воланами від Hugo Boss з довгими рукавами вона одягла з рожевими еспадрильями на платформі. Образ королеви традиційно доповнювала її улюблена каблучка від Coreterno та діамантові сережки-пусети від Gold & Roses. Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у рожевих відтінках.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм у смужку і доповнив його блакитною сорочкою та синьою краваткою в цятку.

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А буквально минулого тижня королева Летиція у сукні-халаті кольору стиглої вишні з'явилася на аудієнції у палаці Сарсуела, продемонструвавши інший образ.

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