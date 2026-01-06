Королева Летиція з’явилася на святковому параді в нових розкішних сережках

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність також продемонструвала сьогодні на параді, який називається Pascua Militar у Мадриді, нові прикраси у вухах.

До білої блузки з круглим вирізом, чорної максіспідниці та пальта-накидки від Carolina Herrera королева підібрала свою улюблену каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno та нові сережки. Це три асиметричні кільця, з’єднані зверху, кожне з яких прикрашене дрібним розсипом діамантів.

Королева Летиція / © Getty Images

Можемо припустити, що ювелірна новинка в скриньці королеви від її улюбленого бренду Gold & Roses, але офіційного підтвердження цього поки що немає. Сережки мають дуже вишуканий вигляд та стильні, напевно, ми побачимо в них королеву цього року ще багато разів.

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Раніше ми вже розповідали про улюблені прикраси королеви, які вона носить частіше за інші.