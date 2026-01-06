ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція з’явилася на святковому параді в нових розкішних сережках

Королева Іспанії Летиція не лише зачарувала новим образом під час свого першого публічного виходу цього року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність також продемонструвала сьогодні на параді, який називається Pascua Militar у Мадриді, нові прикраси у вухах.

До білої блузки з круглим вирізом, чорної максіспідниці та пальта-накидки від Carolina Herrera королева підібрала свою улюблену каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno та нові сережки. Це три асиметричні кільця, з’єднані зверху, кожне з яких прикрашене дрібним розсипом діамантів.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Можемо припустити, що ювелірна новинка в скриньці королеви від її улюбленого бренду Gold & Roses, але офіційного підтвердження цього поки що немає. Сережки мають дуже вишуканий вигляд та стильні, напевно, ми побачимо в них королеву цього року ще багато разів.

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Раніше ми вже розповідали про улюблені прикраси королеви, які вона носить частіше за інші.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie