Королева Летиція з’явилася на святковому параді в нових розкішних сережках
Королева Іспанії Летиція не лише зачарувала новим образом під час свого першого публічного виходу цього року.
Її Величність також продемонструвала сьогодні на параді, який називається Pascua Militar у Мадриді, нові прикраси у вухах.
До білої блузки з круглим вирізом, чорної максіспідниці та пальта-накидки від Carolina Herrera королева підібрала свою улюблену каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno та нові сережки. Це три асиметричні кільця, з’єднані зверху, кожне з яких прикрашене дрібним розсипом діамантів.
Можемо припустити, що ювелірна новинка в скриньці королеви від її улюбленого бренду Gold & Roses, але офіційного підтвердження цього поки що немає. Сережки мають дуже вишуканий вигляд та стильні, напевно, ми побачимо в них королеву цього року ще багато разів.
Раніше ми вже розповідали про улюблені прикраси королеви, які вона носить частіше за інші.