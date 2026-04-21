ТСН у соціальних мережах

Королева Летиція з’явилася на церемонії привітання у ніжному образі та з новою каблучкою на пальці

Король та королева Іспанії вітали у Королівському палаці в Мадриді президента Португалії Антоніу Жозе Сегуро та першу леді Маргаріду Мальдонадо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Перша леді Португалії та королева Летиція

Перша леді Португалії та королева Летиція / © Getty Images

Для цієї важливої події королева Летиція обрала гарну сукню міді ніжно-рожевого відтінку прямого крою із злегка драпованим вирізом "човник”. Сукня вирізняється своїми довгими рукавами з підгорнутими манжетами.

Вона доповнила образ туфлями-човниками Carolina Herrera з відкритою п'ятою та бантом спереду. На пальці Летиція носила як і закжди каблучку Coreterno, а на іншому квіткову каблучку, до якої вона також підібрала квіткові сережки у вуха.

Перша леді Португалії та королева Летиція / © Getty Images

Перша леді Португалії та королева Летиція / © Getty Images

У цьому мінімалістичному образі королева Летиція продемонструвала природний, сяйливий макіяж і пряме, розпущене волосся з проділом посередині.

Король Філіп обрав для виходу класичний чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою та синьою краваткою у дрібний принт. У схожому образі з'явився на зустрічі і президент Португалії, а перша леді одягла ніжно-м'ятно-зелену сукню міді з підкресленою талією, вирізом-човник і рукавами три чверті, і взула класичні туфлі-човники тілесного кольору.

Королева Летиція, президент Португалії, король Філіп VI та перша леді Португалії / © Getty Images

Королева Летиція, президент Португалії, король Філіп VI та перша леді Португалії / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
140
