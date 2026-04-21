Королева Летиція з’явилася на церемонії привітання у ніжному образі та з новою каблучкою на пальці

Перша леді Португалії та королева Летиція / © Getty Images

Для цієї важливої події королева Летиція обрала гарну сукню міді ніжно-рожевого відтінку прямого крою із злегка драпованим вирізом "човник”. Сукня вирізняється своїми довгими рукавами з підгорнутими манжетами.

Вона доповнила образ туфлями-човниками Carolina Herrera з відкритою п'ятою та бантом спереду. На пальці Летиція носила як і закжди каблучку Coreterno, а на іншому квіткову каблучку, до якої вона також підібрала квіткові сережки у вуха.

У цьому мінімалістичному образі королева Летиція продемонструвала природний, сяйливий макіяж і пряме, розпущене волосся з проділом посередині.

Король Філіп обрав для виходу класичний чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою та синьою краваткою у дрібний принт. У схожому образі з'явився на зустрічі і президент Португалії, а перша леді одягла ніжно-м'ятно-зелену сукню міді з підкресленою талією, вирізом-човник і рукавами три чверті, і взула класичні туфлі-човники тілесного кольору.