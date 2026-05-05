Королева Летиція з’явилася на церемонії в ефектній вечірній сукні та з фамільними діамантами на шиї
Королева Летиція викликала фурор на 50-річчі газети «El País», з’явившись у чорній сукні, яку вона вперше продемонструвала минулого року під час поїздки до Єгипту.
Для цього випадку королева Летиція обрала ефектну чорну сукню міді обтискаючого силуету, яка ідеально пасувала для заходу. Ця сукня вирізнялася своїм вирізом-човник і дуже короткими рукавами. Вперше вона одягла її минулого року під час своєї поїздки до Каїра, де головувала на зустрічі з іспанською громадою.
Образ свій Летиція доповнила атласною сумкою з металевою застібкою від Max Mara і парою черевиків на невисокому підборі від Magrit, модель «Carlota», висотою лише чотири сантиметри, — одні з її улюблених.
Королева обрала розкішні прикраси із королівської колекції. Це було діамантове кольє-рів’єра — безцінна прикраса, що належала королеві Вікторії Євгенії і була одним із весільних подарунків від її чоловіка, Альфонсо XII. А також Летиція віддала перевагу діамантовим сережкам. Вечірній макіяж у теплих відтінках та гарне укладання завершували образ дружини монарха.
Король був одягнений у сірий смугастий костюм, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт і взутий у чорні шкіряні туфлі.
Раніше, нагадаємо, ми показували, який вигляд мали образи королеви Летиції з поїздки до Єгипту.