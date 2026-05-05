Королева Летиція з’явилася на церемонії в ефектній вечірній сукні та з фамільними діамантами на шиї

Для цього випадку королева Летиція обрала ефектну чорну сукню міді обтискаючого силуету, яка ідеально пасувала для заходу. Ця сукня вирізнялася своїм вирізом-човник і дуже короткими рукавами. Вперше вона одягла її минулого року під час своєї поїздки до Каїра, де головувала на зустрічі з іспанською громадою.

Образ свій Летиція доповнила атласною сумкою з металевою застібкою від Max Mara і парою черевиків на невисокому підборі від Magrit, модель «Carlota», висотою лише чотири сантиметри, — одні з її улюблених.

Королева обрала розкішні прикраси із королівської колекції. Це було діамантове кольє-рів’єра — безцінна прикраса, що належала королеві Вікторії Євгенії і була одним із весільних подарунків від її чоловіка, Альфонсо XII. А також Летиція віддала перевагу діамантовим сережкам. Вечірній макіяж у теплих відтінках та гарне укладання завершували образ дружини монарха.

Король був одягнений у сірий смугастий костюм, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт і взутий у чорні шкіряні туфлі.

