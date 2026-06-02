Королева Летиція з'явилася на заході у нових розкішних прикрасах

Іспанські король та королева разом із гостями відвідали виставку, присвячену 150-річчю першої дипломатичної місії між Іспанією та Монако, у Королівському ботанічному саду в Мадриді.

На цій зустрічі Летиція з'явилася у кремовій сукні міді від італійського модного дому Mantu. Але увагу привернуло не так вбрання, як аксесуари, які королева підібрала до образу.

Королева Летиція, князь Альбер II, король Філіп VI і княгиня Шарлін / © Getty Images

На ній були яскраві браслети та сережки від іспанського бренду Suma Cruz.

Сережки з латунною основою, покритою 24-каратним жовтим золотом, з органічними мотивами, вартістю 320 євро і такий самий браслет із цієї ж колекції Índico теж вартістю 320 євро.

Обидва ці вироби ручної роботи і чудово доповнили ніжну сукню королеви Летиції. Також у неї на пальці була каблучка Coreterno - теж улюблена з ювелірної скриньки королеви.

