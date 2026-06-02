Королева Летиція з'явилася на заході у нових розкішних прикрасах
Королева Летиція вчора зустрічала князівське подружжя Монако в Мадриді, з'явившись на публіці в гарному літньому аутфіті.
Іспанські король та королева разом із гостями відвідали виставку, присвячену 150-річчю першої дипломатичної місії між Іспанією та Монако, у Королівському ботанічному саду в Мадриді.
На цій зустрічі Летиція з'явилася у кремовій сукні міді від італійського модного дому Mantu. Але увагу привернуло не так вбрання, як аксесуари, які королева підібрала до образу.
На ній були яскраві браслети та сережки від іспанського бренду Suma Cruz.
Сережки з латунною основою, покритою 24-каратним жовтим золотом, з органічними мотивами, вартістю 320 євро і такий самий браслет із цієї ж колекції Índico теж вартістю 320 євро.
Обидва ці вироби ручної роботи і чудово доповнили ніжну сукню королеви Летиції. Також у неї на пальці була каблучка Coreterno - теж улюблена з ювелірної скриньки королеви.