ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1108
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція змінила діаманти на практичний образ для свого останнього дня у Фінляндії

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція взяли участь у церемонії покладання вінків на цвинтарі Гієтаніямі — головному меморіальному цвинтарі Фінляндії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

На цьому цвинтарі спочивають багато колишніх президентів країни та інших видатних діячів.

Для нової появи на публіці королева обрала ефектне пальто бордового від Carolina Herrera. Пальто має класичний дизайн і особливо примітний своєю довжиною, що досягає щиколоток. Воно також відрізняється широкими лацканами, які надають верхній частині більшого вигляду.

Під пальтом Летиція носила темно-синій костюм із двох частин, що поєднує жакет та спідницю довжини міді, а також підібрала шкіряні бордові туфлі-човники на невисоких підборах та маленьку бордову сумку на короткій ручці. З прикрас на Летиції були сережки-висячки з діамантами та дві її улюблені каблучки на пальцях. Волосся вона розпустила і зробила дуже виразний макіяж.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Раніше ми показували, в якому образі королева вирушила на урочистий бенкет, влаштований президентським подружжям у Гельсінкі.

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie