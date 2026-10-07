Королева Летиція змінила діаманти на практичний образ для свого останнього дня у Фінляндії

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Реклама

На цьому цвинтарі спочивають багато колишніх президентів країни та інших видатних діячів.

Для нової появи на публіці королева обрала ефектне пальто бордового від Carolina Herrera. Пальто має класичний дизайн і особливо примітний своєю довжиною, що досягає щиколоток. Воно також відрізняється широкими лацканами, які надають верхній частині більшого вигляду.

Реклама

Під пальтом Летиція носила темно-синій костюм із двох частин, що поєднує жакет та спідницю довжини міді, а також підібрала шкіряні бордові туфлі-човники на невисоких підборах та маленьку бордову сумку на короткій ручці. З прикрас на Летиції були сережки-висячки з діамантами та дві її улюблені каблучки на пальцях. Волосся вона розпустила і зробила дуже виразний макіяж.

Реклама

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Раніше ми показували, в якому образі королева вирушила на урочистий бенкет, влаштований президентським подружжям у Гельсінкі.

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Новини партнерів