Королева Летиція зробила милий жест на адресу своєї свекрухи Софії на публічному заході

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Реклама

Для урочистої церемонії королева Летиція обрала вбрання, в якому вона вже дебютувала минулого року під час свого офіційного візиту до Італії: спідничний костюм Carolina Herrera ніжно-рожевого кольору з вишивкою на жакеті. Його Летиція доповнила туфлями-слінгбеєками на невисоких підборах та невеликою сумкою до тону, а також сережками пусетами та своєю улюбленою каблучкою на пальці.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

На церемонії також була свекруха Летиції — королева Софія. Фотографи заскочили милий момент, коли дві жінки вітали одна одну поцілунком і легкими обіймами і це мало досить милий вигляд. Хоча раніше казали, що між ними конфлікти.

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Королева Софія з’явилася на заході в ансамблі схожого відтінку, як у Летиції. На ній був костюм від Алехандро де Мігеля. То справді був дипломатичний і сімейний жест, який показував ретельно вибудовану гармонію між Летицією і Софією.