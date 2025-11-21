ТСН у соціальних мережах

Суспільство
48
1 хв

Королева Летиція зробила милий жест на адресу своєї свекрухи Софії на публічному заході

Іспанська королівська родина у повному складі відвідала прийом, що відбувся після церемонії вручення ордена Золотого руна (Tosion de Oro) у Королівському палаці в Мадриді.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та королева Софія

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Для урочистої церемонії королева Летиція обрала вбрання, в якому вона вже дебютувала минулого року під час свого офіційного візиту до Італії: спідничний костюм Carolina Herrera ніжно-рожевого кольору з вишивкою на жакеті. Його Летиція доповнила туфлями-слінгбеєками на невисоких підборах та невеликою сумкою до тону, а також сережками пусетами та своєю улюбленою каблучкою на пальці.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

На церемонії також була свекруха Летиції — королева Софія. Фотографи заскочили милий момент, коли дві жінки вітали одна одну поцілунком і легкими обіймами і це мало досить милий вигляд. Хоча раніше казали, що між ними конфлікти.

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Королева Софія з’явилася на заході в ансамблі схожого відтінку, як у Летиції. На ній був костюм від Алехандро де Мігеля. То справді був дипломатичний і сімейний жест, який показував ретельно вибудовану гармонію між Летицією і Софією.

