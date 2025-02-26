Королева Максима побувала у відтвореній кімнаті, де Анна Франк писала свій знаменитий щоденник

Її Величність зараз перебуває США як спеціальна адвокатка Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Вчора Максима відвідала оглядовий майданчик The Edge.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також королева Нідерландів побувала у Центрі єврейської історії, де відвідала виставку на честь Анни Франк. На виставці представлено повномасштабне відтворення горища, на якому ховалася Анна Франк та її родина у притулку в Амстердамі під час Другої світової війни.

Королева Максима на тлі портрета Анни Франк / Фото: Getty Images

Саме на тому горищі Анна писала свій знаменитий щоденник (записи були від 12 червня 1942 року до 1 серпня 1944 року) у період нацистської окупації Нідерландів. Юна Анна мріяла стати журналісткою та письменницею, і від початку 1944 року почала літературно обробляти свої записи у щоденнику, сподіваючись на публікацію її роботи після звільнення Нідерландів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її щоденник був вперше виданий 1947 року за сприяння батька Анни - Отто Франка, який виявився одним із тих, хто вижив після окупації. Книжка була перекладена багатьма мовами і відразу стала світовим бестселером, оскільки зуміла об'єднати в долі однієї дівчинки мільйони людських трагедій, пов'язаних із Голокостом.

Статуя Анни Франк біля будинку в Амстердамі, де її сім'я ховалася від нацистів під час оккупації Нідерландів / Фото: Getty Images

Анна Франк та її сім'я вважаються одними з найвідоміших жертв нацизму.

Королева Максима в кімнаті Анни Франк (музей у США) / Фото: Getty Images

Королева Максима прибула до музею у синій сукні міді з квітами, синіми човниками та з синім клатчем під пахвою. Вона не стримувала емоцій, розглядаючи інсталяції.

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