Королева Максима побувала у відтвореній кімнаті, де Анна Франк писала свій знаменитий щоденник

Королева Нідерландів Максима відвідала виставку на честь Анни Франк у Нью-Йорку.
Її Величність зараз перебуває США як спеціальна адвокатка Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Вчора Максима відвідала оглядовий майданчик The Edge.
Також королева Нідерландів побувала у Центрі єврейської історії, де відвідала виставку на честь Анни Франк. На виставці представлено повномасштабне відтворення горища, на якому ховалася Анна Франк та її родина у притулку в Амстердамі під час Другої світової війни.
Саме на тому горищі Анна писала свій знаменитий щоденник (записи були від 12 червня 1942 року до 1 серпня 1944 року) у період нацистської окупації Нідерландів. Юна Анна мріяла стати журналісткою та письменницею, і від початку 1944 року почала літературно обробляти свої записи у щоденнику, сподіваючись на публікацію її роботи після звільнення Нідерландів.
Її щоденник був вперше виданий 1947 року за сприяння батька Анни - Отто Франка, який виявився одним із тих, хто вижив після окупації. Книжка була перекладена багатьма мовами і відразу стала світовим бестселером, оскільки зуміла об'єднати в долі однієї дівчинки мільйони людських трагедій, пов'язаних із Голокостом.
Анна Франк та її сім'я вважаються одними з найвідоміших жертв нацизму.
Королева Максима прибула до музею у синій сукні міді з квітами, синіми човниками та з синім клатчем під пахвою. Вона не стримувала емоцій, розглядаючи інсталяції.
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