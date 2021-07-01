Королева Максима прийшла на зустріч в дуже пом'ятих штанях

Король і королева Нідерландів разом відвідали захід в Гілверсумі.

Король Віллем-Олександр і його дружина королева-консорт Максима вручали сертифікати зростання в Гілверсумі 22-м організаціям, які беруть участь у Програмі зростання Orange Fund. Ця програма спрямована на підвищення професіоналізму компаній, які спрямовані на те, щоб посилити соціальну ініціативу. З цією метою учасникам пропонуються різні семінари, тренінги та зустрічі.

Королева Максима / Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима є покровителями Orange Fund. На зустріч 50-річна Максима приїхала в топі від Natan гірчичного кольору і штанях-кльош від GIlson пудрово-рожевого кольору з колекції весна-літо 2021, які нажаль трохи пом'ялися. Королева доповнила образ гірчичним туфлями-човниками на підборах, клатчем в тон і дуже широким поясом на талії. Також Її Величність одягла сережки-підвіски, свій улюблений браслет з кольоровими каменями, годинник на чорному шкіряному ремінці, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

Король Віллем-Олександр теж мав чудовий вигляд в синьому костюмі, білій сорочці, чорних туфлях і червоній краватці.

Читайте також: Що носять глави держав: розглядаємо краватки політиків

Королева Нідерландів Максима (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання