Королева Максима та король Віллем-Олександр показали свою різдвяну листівку

Картку опублікували на офіційній сторінці королівської родини у Instagram. На фото зображений король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та троє дочок – принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Олексія та принцеса Аріана, а також вихованець родини, якого королева тримає на руках.

Примітно, що ще цуценям він з'явився вперше на листівці королівської сім'ї минулого року.

"Щасливого Різдва, здоров'я та процвітання 2023 року. Щасливого Різдва, здоров'я та процвітання в Новому році. Щиро дякуємо за теплі побажання, які ми отримали від вас", - йдеться в підписі на листівці.

Королева зображена на знімку в сріблястій максісукні на одне плече, з кольє на шиї, її образ доповнюють сережки та браслет. На обличчі насичений макіяж очей, а волосся укладене хвилями. Її чоловік одягнений у чорні костюм, білу сорочку та краватку-метелика, а дочки також у вечірніх сукнях.

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