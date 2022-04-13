Королева Максима та король Віллем-Олександр послухали твори українського композитора на концерті в Маастріхті

Королева Максима та король Віллем-Олександр послухали твори українського композитора на концерті в Маастріхті

Король та королева Нідерландів відвідали нідерландське місто Маастріхт, де відбувся традиційний концерт на честь Дня короля.

День короля — це Національне свято в Нідерландах, пов'язане з днем народження правлячого монарха. Король Віллем-Олександр святкує день народження 27 квітня.

Маастріхт був обраний містом на 2022 рік, а тема концерту – "Звуки міста, звуки регіону". Вся королівська родина повернеться сюди саме 27 квітня, щоб відсвяткувати День короля із місцевим населенням.

Деякі знімки з концерту ми вже показували. Під час концерту по черзі виступали артисти та ансамблі. Від Філармонії Південних Нідерландів до віолончелістки Елін Генсельс публіка могла насолодитися творами відомих композиторів, таких як Бетховен, Мендельсон і Каміль Сен-Санс, пише Royal Central.

Het Koninklijk Paar biedt aan genodigd publiek dat betrokken is bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht het Koningsdagconcert aan. Het concert — vanuit het Theater aan het Vrijthof — wordt uitgezonden op 27 april om 20.30 uur op NPO2.⁰ https://t.co/80vrstsdbN — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 11, 2022

Але поряд із класичною музикою, що має відношення до регіону, прозвучало також зворушливе виконання скрипалькою Лізою Ферштман та піаністом Артуром Юссеном творів українського композитора Бориса Лятошинського, на знак пошани до України, яка переживає вторгнення Росії.

Пані Ферштман уже виступала минулого місяця, щоб зібрати гроші для України, це стало одним із небагатьох заходів, які організовують Нідерланди на знак підтримки України.

Наприкінці березня, нагадаємо, Королівський дім оголосив, що король схвалив використання замку Хет-Ауде-Лоо для розміщення до 30 українських біженців, які рятуються від жахів російського вторгнення.

Читайте також: