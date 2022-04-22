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Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали відкриття королівських ігор

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Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали відкриття королівських ігор

Королева Максима / Getty Images

Королівське подружжя Нідерландів дбає про українських біженців, але й своїх королівських обов'язків не забуває.

Сьогодні король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на відкритті королівських ігор Kingsgames у Громадській школі Поптагоф у Делфті.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

50-річна королева та її 54-річний чоловік зустрілися зі студентами школи, щоб відзначити національне відкриття Ігор, які відбуваються сьогодні напередодні дня народження Віллема-Олександра наступного тижня – 27 квітня, коли у Нідерландах святкують національне свято – День короля.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images

Максима з'явилася на заході в білому вовняному жилеті без рукавів від Massimo Dutti та балетках, вона люб'язно спілкувалася з учнями і навіть продемонструвала свої навички стрілянини з лука.

У твітері королівського подружжя було опубліковано більше знімків із заходу.

Раніше ми показували фото із зустрічі королеви Максими з біженцями з України.

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