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Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали захід на честь майбутнього Дня короля

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Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали захід на честь майбутнього Дня короля

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Королівська пара Нідерландів поділилася знімками з нового заходу на своїй сторінці в твітері.

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали концерт на честь Дня короля в Маастріхті. Концерт із Театру Ан Хет Фрайтхоф транслюватиметься 27 квітня о 20.30 на каналі NPO2.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Щорічно наприкінці квітня у Нідерландах святкують національне свято – День короля або День королеви (залежно від того, хто перебуває на троні). Свято, пов'язане з днем народження монарха, розглядається також як день національної єдності та солідарності.

Королева Максима приїхала на концерт у ефектній оксамитовій сукні та туфлях-човниках у тон. А Віллем-Олександр був у костюмі. Королівське подружжя, нагадаємо, надає підтримку Україні та українським біженцям і не залишилося осторонь війни, яку РФ розв'язала на території України.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images
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