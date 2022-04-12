Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали захід на честь майбутнього Дня короля

Королівська пара Нідерландів поділилася знімками з нового заходу на своїй сторінці в твітері.

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали концерт на честь Дня короля в Маастріхті. Концерт із Театру Ан Хет Фрайтхоф транслюватиметься 27 квітня о 20.30 на каналі NPO2.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Щорічно наприкінці квітня у Нідерландах святкують національне свято – День короля або День королеви (залежно від того, хто перебуває на троні). Свято, пов'язане з днем народження монарха, розглядається також як день національної єдності та солідарності.

Het Koninklijk Paar biedt aan genodigd publiek dat betrokken is bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht het Koningsdagconcert aan. Het concert — vanuit het Theater aan het Vrijthof — wordt uitgezonden op 27 april om 20.30 uur op NPO2.⁰ https://t.co/80vrstsdbN — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 11, 2022

Королева Максима приїхала на концерт у ефектній оксамитовій сукні та туфлях-човниках у тон. А Віллем-Олександр був у костюмі. Королівське подружжя, нагадаємо, надає підтримку Україні та українським біженцям і не залишилося осторонь війни, яку РФ розв'язала на території України.