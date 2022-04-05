Королева Максима та король Віллем-Олександр вітали у палаці президента Індії з дружиною

Президент Індії прибув до країни із офіційним візитом.
Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Нідерландів Максима вітали президента Індії Рама Натха Ковінда та його дружину Савіту Ковінд на офіційній церемонії зустрічі у Королівському палаці у перший день державного візиту президента Індії до Нідерландів.
50-річна королева мала досить стриманий вигляд, була в сірому довгому пальті, під яким було фіолетове вбрання і в крислатому капелюсі. У тон аутфіту вона взула туфлі-човники. Король Віллем-Олександр був у пальті.
Нагадаємо, королівське подружжя Нідерландів надає підтримку українським біженцям. Вони запропонували королівське житло українським біженцям, відчинивши двері замку Хет-Ауде-Лоо як тимчасове житло для п'яти чи шести сімей. Також королева особисто відвідувала біженців із України у Гарскампі.
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