Королева Максима та король Віллем-Олександр влаштували традиційну літню фотосесію з доньками

Знімки зробили на території резиденції королівської родини Хуїс-тен-Бош у Гаазі. На фото король Віллем-Олександр позує в оточенні своїх трьох дочок – принцес Катаріни-Амалії, Алексії та Аріани та своєї дружини королеви Максими.

Королівська родина Нідерландів / Фото: Getty Images

Королева вдягнулась у білий топ із перфорацією та штани-кльош зі стрілками та високою талією, Максима розпустила волосся, зробила легкий макіяж та одягла великі сережки цікавої форми. На зап'ясті королева мала золотий браслет.

Поруч із нею в білому вбранні була зазнімкована молодша дочка Аріана, а біля неї позувала середня дочка Алексія. Спадкоємиця нідерландського трону принцеса Катаріна-Амалія Оранська стояла біля батька-короля.

Королівська родина Нідерландів / Фото: Getty Images

Це традиційна літня фотосесія нідерландців, знімками якої вони діляться щорічно.

Нагадаємо, вчора Максима та король Віллем-Олександр були присутні на пам'ятному заході в Нормандії.

Королева Максима та король Віллем-Олександр у Нормандії / Фото: Associated Press

Читайте також: