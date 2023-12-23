Королева Максима та король Віллем-Олександр влаштували зимову фотосесію у замку

Королева Максима її чоловік король Віллем-Олександр та троє їхніх дочок – принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Аріана та принцеса Олексія зібралися разом на території палацу Хуіс тен Бош у Гаазі, щоб зробити святкові знімки.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

У зимовій фотосесії так само, як і в літній, брав участь і домашній вихованець сім'ї – пес на прізвисько Мамбо.

Королева носила цього дня темно-сіре пальто-накидку з поясом на талії від Natan Couture x AliciaAudrey, поєднуючи його з широкими сірими штанами та чорними ботильйонами на підборах Gianvito Rossi. Максима розпустила своє біляве волосся, одягла великі зелені сережки, кілька золотих браслетів на зап'ястя та шкіряні рукавички. Макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Дочки королівського подружжя також були у пальтах різних кольорів, широких штанях та зручному взутті. Сім'я весело проводила час на фотосесії.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували святкову листівку іспанської королівської родини.

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