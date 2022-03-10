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Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з біженцями з України

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Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з біженцями з України

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

Нідерландське королівське подружжя підтримує Україну.

З перших днів війни король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима висловили підтримку українцям та Україні, на яку напала Російська Фередація.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

Сьогодні, 10 березня, король і королева відвідали тимчасовий центр для біженців у Харскампі, Нідерланди, куди приїхали, щоб поспілкуватися з ними.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

У твітері королівського подружжя повідомляється, що 950 українських біженців проживають у армійському таборі Харскамп.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима приїхали, щоб поспілкуватися та послухати зворушливі історії та висловити своє співчуття та підтримку. Вони також поспілкувалися з працівниками COA та муніципалітету.

Нагадаємо, британський принц Чарльз теж поспілкувався із сім'єю, яка втекла від війни з Києва.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

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