Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з підданими

Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з підданими

Король та королева Нідерландів сьогодні відвідали новий робочий захід.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима відвідали футбольний клуб FC Lisse під час свого візиту до регіону Дюни та Балка у Ліссі.

Het #streekbezoek begint bij @fclisse. Він Koningspaar здійснює over identiteit met de voorzitters van de zeven clubs uit de streek die op het hoogste niveau van het amateurvoetbal spelen. ⁰ https://t.co/EyZiqXHEkr pic.twitter.com/ZsiBHZnypQ — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 7, 2022

Королівське подружжя зустрілося з президентами семи клубів регіону, які грають на найвищому рівні аматорського футболу.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Знімками поділилися також у твіттері нідерландських монархів.

Het bezoek в Teylingen gaat over bollenteelt. На його rondleiding bij bollenbedrijf WF Leenen volgt een gesprek met vertegenwoordigers uit de teelt over innovatie. In Hillegom volgt een bezoek aan The Tulip Barn die tulpenvelden met toerisme verenigt.⁰ https://t.co/EyZiqXHEkr — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 7, 2022

Також на Максиму та Віллема-Олександра чекала екскурсія до громади Тейлінген, де вирощують тюльпанові цибулини. Це популярне місце у туристів, які король та королева також відвідали під час свого візиту.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Читайте також: