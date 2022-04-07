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Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з підданими

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Королева Максима та король Віллем-Олександр зустрілися з підданими

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Король та королева Нідерландів сьогодні відвідали новий робочий захід.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима відвідали футбольний клуб FC Lisse під час свого візиту до регіону Дюни та Балка у Ліссі.

Королівське подружжя зустрілося з президентами семи клубів регіону, які грають на найвищому рівні аматорського футболу.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Знімками поділилися також у твіттері нідерландських монархів.

Також на Максиму та Віллема-Олександра чекала екскурсія до громади Тейлінген, де вирощують тюльпанові цибулини. Це популярне місце у туристів, які король та королева також відвідали під час свого візиту.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

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