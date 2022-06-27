Королева Максима у червоному, а перша леді Австрії — білому: відбулася зустріч нідерландських монархів із президентським подружжям

Королівське подружжя Нідерландів вирушило з офіційним візитом до Австрії.

Королева Максима та король Віллем-Олександр сьогодні зустрілися з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер у Гофбурзі у Відні.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Візит королівського подружжя до Відня триватиме три дні. На першу офіційну зустріч Її Величність Максима одягла червоний костюм з кейп-накидкою і крислатий капелюх. Взуття та аксесуари також були підібрані у червоному кольорі. А з прикрас Максима одягла червоні сережки з великими перлинами та перлинну брошку. Також у королеви був перлинний браслет на правій руці та годинник на лівій.

Її світлі локони були зібрані в гладкий пучок, захований під капелюхом, а на обличчі – природний літній макіяж.

Королева Максима та Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, який він поєднував із червоно-білою краваткою.

Зустрічали королівську пару федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер, яка була у білій сукні та світлих туфлях. Четвірку зазнімкували перед федеральною канцелярією у Відні. Візит, який триватиме до середи, спрямований на посилення зв'язку між двома країнами.

Нідерландські монархи та президентське подружжя Австрії / Фото: Associated Press

Сьогодні вранці вони поклали вінок на згадку про жертв Другої світової війни до пам'ятника в парку Остаррічі. Потім Максимі і Віллем-Олександру провели екскурсію по меморіалу пам'яті жертв Голокосту і вони відвідають інші зустрічі. Насичений подіями день завершиться урочистим бенкетом у палаці Бельведер.

Нідерландські монархи та президентське подружжя Австрії / Фото: Associated Press

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