Королева Максима у незвичайному пальті, а її дочка у старовинних прикрасах: нідерландська королівська родина на відкритті парламенту

Члени нідерландської королівської родини відвідали 20 вересня церемонію відкриття парламентського року у Гаазі.
У парламенті зібралися король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима, старша дочка принцеса Катаріна-Амалія, а також брат короля принц Костянтин із дружиною принцесою Лаурентін.
51-річна королева Максима та її старша дочка 18-річна принцеса Амалія мали чудовий вигляд на щорічній промові Prinsjesdag (День принца) у парламенті. На цьому заході король Віллем-Олександр виклав порядок денний уряду на засідання, яке відбулося вчора.
Щорічна церемонія проводиться у третій вівторок кожного вересня, і на ній була присутня вперше принцеса Оранська Амалія, майбутня королева Нідерландів.
55-річний король був одягнений у фрак зі шпилькою Військового ордена Вільгельма, найвищої нагороди Королівства Нідерландів. Королева Максима одяглася в сіре пальто цікавого крою, яке красиво переливалося на сонці, доповнивши образ рукавичками та капелюхом-таблеткою, діамантовим гарнітуром, браслетом на зап'ясті та червоним манікюром.
Також на Максимі був пояс та зірка Ордену Нідерландського лева, найвищої нагороди Нідерландів.
Принцеса Катаріна-Амалія була одягнена сукню з плісованим подолом і V-подібним вирізом на декольте від ASOS лише за 86 фунтів стерлінгів і пудровий капелюх. А також доповнила образ кольє та сережками зі смарагдами, декількома золотими браслетами та яскравим манікюром, як у мами. Амалія також обрала діамантові зірки та пояс та зірку Ордену Нідерландського лева.
До речі, це смарагдове намисто та сережки, що мають довгу королівську історію Нідерландів і були виготовлені приблизно 1900 року. Вважається, що вони належали колись принцесі Пруссії Вільгельміні у 18 столітті.
Зараз вся парюра належить нідерландським королівським особам, включаючи сережки, брошку, намисто та величезну підвіску у вигляді качиного яйця кабошон.
Принцеса Лаурентін цього дня обрала ніжно-рожевий ансамбль, що складався із сукні-пальта з поясом та квітки у волоссі. На грудях у принцеси красувалося велике намисто з рожевого каміння.
На захід королівська родина приїхала у золотій кареті з палацу Нордейнде у Конінклійці Шоубург у Гаазі. Короля та королеву зустріли з військовими почестями, перш ніж вони попрямували до трону, де король Віллем-Олександр виступив зі своєю щорічною промовою перед парламентом, виклавши порядок денний уряду на майбутню сесію. Після цього королівська родина повернулася до палацу Нордейнда, де вони з'явилися на балконі.
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