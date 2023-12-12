Королева Максима у синьому, а Кім Кеон Хі – у смарагдовому: новий вихід в Амстердамі

Президент Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кеон Хі прибули з державним візитом до Нідерландів. У королівському палаці їх привітав король Віллем-Олександр та його дружина королева Максима.

На церемонії привітання королева Максима з'явилася в темно-синьому довгому пальті, у синіх оксамитових туфлях-човниках, з клатчем теж з оксамиту, прикрашеному пензликом, з об'ємним шарфом на шиї, мініатюрному капелюсі та сапфіровими сережками у вухах. Її Величність зібрала волосся в гарний низький пучок і виразним макіяжем підкреслила очі.

Король Віллем-Олександр та королева Максима вітають президента Південної Кореї та його дружину в Амстердамі / Фото: Getty Images

Перша леді Південної Кореї пані Кім Кеон Хі одягла смарагдове довге пальто у поєднанні із щільними чорними колготами та чорними лакованими туфлями на підборах. У неї на шиї був чорний шарф, волосся було розпущене, а макіяж на обличчі максимально натуральний.

Чоловіки вийшли на синю доріжку у довгих пальтах, класичних костюмах, у сорочках та з краватками.

Кім Кеон Хі та королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно президентське подружжя Південної Кореї відвідувало Велику Британію, де їх вітали король Чарльз III, королева Камілла та Кейт і Вільям Уельські.

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