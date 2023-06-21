Королева Максима в сукні з метеликом, а Матильда – в дуже тісних туфлях: монарші особи відвідали каплицю

Бельгійська королева зі своєю колегою з Нідерландів відвідала сьогодні музичну каплицю королеви Єлизавети у Ватерлоо.
Візит відбувся під час другого дня перебування короля Віллема-Олександра та королеви Максими в Бельгії.
Вчора королева Матильда та король Філіп влаштували для них прийом і бенкет. Сьогодні ж у жінок був інший важливий вихід у світ. Максима сьогодні сяяла у світлій сукні без рукавів із принтом квітів і комах, вона одягла обідок на голову в тон і взула золотисті туфлі-човники із замші. Волосся її було зібране в низький пучок, на обличчі був макіяж, а у вухах - сережки з перлинним камінням.
Королева Матильда одягла смарагдову сукню з великим квітковим принтом та обруч на голову, а туфлі підібрала йому в тон. Взуття на ногах королеви було ніби замаленьким або ноги Матильди просто набрякли.
Макіяж на її обличчі був максимально натуральним, у вухах виблискували сережки з камінням, а на зап'ясті були браслет і годинник. Також обидві королеви були в рукавичках, підібраних під колір їхнього взуття, та з букетами квітів у руках.
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