Королева Максима в синій туніці, а Крістін Лагард — твідовому жакеті: жінки зустрілися в Амстердамі

Королева Нідерландів Максима та її чоловік король Віллем-Олександр привітали президента Європейського центрального банку Крістін Лагард у Королівському палаці в Амстердамі.

На вечерю для Ради Європейського центрального банку, що відбулася у Рейксмузеумі – художньому музеї в Амстердамі, Її Величність королева прибула в аутфіті, що складався з прямих штанів та сукні-туніки з вишивкою. Максима була взута в чорні відкриті босоніжки і доповнила образ перлинним намистом і сережками-висячками, численними золотими браслетами на зап'ястях, годинником на чорному шкіряному ремінці та кількома каблучками на пальцях.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосся королеви було зібрано в зачіску, а на обличчі був макіяж у теплих відтінках з акцентом на очі.

Крістін Лагард була в короткому твідовому жакеті з торочками, чорних широких штанах і лакованих туфлях з круглими носами. На шиї у неї сяяло намисто з перлів, а у вухах були сережки з камінням, схожі на діаманти.

Король Віллем-Олександр обрав для урочистого прийому темний класичний костюм, який поєднав із білою сорочкою та фіолетовою краваткою.

Король Віллем-Олександр, Крістін Лагард та королева Максима / Фото: Getty Images

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