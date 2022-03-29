Королева Максима відвідала робочий захід у Роттердамі

Сьогодні королева Максима та король Віллем-Олександр приїдуть до Лондона та відвідають службу пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа.

А вчора королева Нідерландів була присутня на запуску кампанії "Візьми свої гроші" у головному офісі Enecos у Роттердамі, Нідерланди.

Королева Максима / Getty Images

Це ініціатива, спрямована на те, щоб якнайшвидше надати людям, які зазнають фінансових труднощів, необхідну допомогу. Королева Максима є почесною головою Schuldenlab NL.

Королева Максима / Getty Images

Максима була у фіолетовій блузці та спідниці, а взута у бежеві туфлі.

Королева Максима / Getty Images

Раніше королева Максима зустрічалася з біженцями з України, особисто поспілкувалася з багатьма з них та продемонструвала підтримку.

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