Королева Максима відвідала з діловим візитом Зютфен

Королева Нідерландів Максима відвідала черговий робочий захід.
Дружина короля Віллема-Олександра приїхала з робочим візитом до Нідерландської асоціації самоврядування та відновлення Ixta Noa у Зютфені.
Організація є переможцем конкурсу Big Apple of Orange 2021 Фонду Orange. Ixta Noa отримала приз за інноваційний спосіб підтримки людей із психологічними скаргами досвідченими експертами.
50-річна Максима була у монохромному аутфіті, талію підкреслила широким поясом та одягла капелюх.
Раніше королева разом із чоловіком королем послухали твори українського композитора на концерті в Маастріхті, захід був присвячений Дню короля.
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