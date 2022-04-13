Королева Максима відвідала з діловим візитом Зютфен

Королева Нідерландів Максима відвідала черговий робочий захід.

Дружина короля Віллема-Олександра приїхала з робочим візитом до Нідерландської асоціації самоврядування та відновлення Ixta Noa у Зютфені.

Організація є переможцем конкурсу Big Apple of Orange 2021 Фонду Orange. Ixta Noa отримала приз за інноваційний спосіб підтримки людей із психологічними скаргами досвідченими експертами.

50-річна Максима була у монохромному аутфіті, талію підкреслила широким поясом та одягла капелюх.

Королева Максима / Getty Images

Раніше королева разом із чоловіком королем послухали твори українського композитора на концерті в Маастріхті, захід був присвячений Дню короля.

Королева Максима та король Віллем-Олександр на заході до Дня короля / Getty Images

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