Королева Максима з чоловіком та дітьми влаштувала фотосесію на пляжі: усіх зачарував домашній улюбленець родини

Члени нідерландської королівської родини влаштували собі літню фотосесію на пляжі у Зуйдерстранді, у Гаазі. Кадри вийшли неймовірно зворушливими, особливо милий вигляд має домашній улюбленець родини на прізвисько Мамбо.

52-річна королева Максима та 56-річний король Віллем-Олександр вибралися на пляж зі своїми трьома дочками – принцесами Катаріною-Амалією, Алексією та Аріаною, щоб зробити кілька портретних знімків.

Королева Максима та принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Королева мала дуже ніжний вигляд у білому костюмі, що складався з топу та спідниці від Tory Burch, доповнивши вбрання бежевими еспадрильями зі шкіри. Її біляві локони вільно спадали на плечі хвилями і розвивалися на вітрі, а кілька пасм Максима заколола шпилькою. Макіяж на її обличчі був максимально природний, а з прикрас вона додала кілька браслетів, годинник на шкіряному ремінці та кілька каблучок.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Почесне місце на руках королеви Максими займав їхній пес Мамбо, періодично Її Величність відпускала його побігати на пісок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія була у світло-жовтому жакеті та білому топі, середня дочка королівського подружжя – принцеса Алексія – одягла білий обтислий топ та широкі блакитні штани, а молодша принцеса Аріана була у смарагдовій сорочці та білих джинсах.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр також одягнув білу сорочку та штани, доповнивши образ контрастним сірим піджаком.

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