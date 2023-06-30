Королева Максима з чоловіком та дітьми влаштувала фотосесію на пляжі: усіх зачарував домашній улюбленець родини

Члени нідерландської королівської родини влаштували собі літню фотосесію на пляжі у Зуйдерстранді, у Гаазі. Кадри вийшли неймовірно зворушливими, особливо милий вигляд має домашній улюбленець родини на прізвисько Мамбо.
52-річна королева Максима та 56-річний король Віллем-Олександр вибралися на пляж зі своїми трьома дочками – принцесами Катаріною-Амалією, Алексією та Аріаною, щоб зробити кілька портретних знімків.
Королева мала дуже ніжний вигляд у білому костюмі, що складався з топу та спідниці від Tory Burch, доповнивши вбрання бежевими еспадрильями зі шкіри. Її біляві локони вільно спадали на плечі хвилями і розвивалися на вітрі, а кілька пасм Максима заколола шпилькою. Макіяж на її обличчі був максимально природний, а з прикрас вона додала кілька браслетів, годинник на шкіряному ремінці та кілька каблучок.
Почесне місце на руках королеви Максими займав їхній пес Мамбо, періодично Її Величність відпускала його побігати на пісок.
Принцеса Катаріна-Амалія була у світло-жовтому жакеті та білому топі, середня дочка королівського подружжя – принцеса Алексія – одягла білий обтислий топ та широкі блакитні штани, а молодша принцеса Аріана була у смарагдовій сорочці та білих джинсах.
Король Віллем-Олександр також одягнув білу сорочку та штани, доповнивши образ контрастним сірим піджаком.
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