Королева Максима зустрілася з підприємцями у Зейсті

Королева Максима зустрілася з підприємцями у Зейсті

Королева Нідерландів Максима відвідала новий робочий захід.

Дружина короля Віллема-Олександра побувала на зустрічі підприємців VIP NLGroit у Зейсті, Нідерланди.

Королева Максима / Getty Images

У твітері королівської родини Нідерландів повідомили, що Її Величність виступить із короткою промовою на VIP-заході та візьме участь у кількох бесідах.

Королева Максима / Getty Images

"Зустріч – це подяка @nlgrowt усім тим, хто присвятив себе підприємцям за останні шість років", — йдеться у повідомленні.

Koningin Máxima houdt tijdens een VIP-event van nlgroeit een korte toespraak en woont een aantal gesprekken bij. De bijeenkomst is een dankbetuiging van @nlgroeit aan alle betrokkenen die zich de afgelopen zes jaar hebben ingezet voor ondernemers.⁰ — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 30 березня 2022

Раніше дружина короля Нідерландів, нагадаємо, зустрічалася з українськими біженцями, з багатьма поспілкувалася особисто та продемонструвала підтримку.

Королева Максима / Getty Images

29 березня король і королева Нідерландів разом відвідували службу пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького, що відбулася у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Королева Максима / Getty Images

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