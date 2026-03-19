- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Максима блиснула аутфітом у стильному винному костюмі та рожевій блузці
Королева Максима після нещодавньої відпустки активно повернулася до роботи.
Сьогодні Її Величність оглянула цех модернізації поїздів під час відкриття Тижня циркулярної економіки у Гарлемі. Протягом цього тижня першопрохідники, компанії, дослідники та державні органи Нідерландів демонструють, як на практиці працюють циркулярні інновації та підприємництво.
Королева Максима обрала цього разу костюм винного відтінку, доповнивши його рожевою сорочкою та рожевим обідком на шиї, розшитим камінням. Вона також зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-кліпси фіолетового відтінку, які чудово гармонували з її образом. Королева зібрала волосся в низький пучок, а на нігті нанесла легке прозоре покриття.
До речі, нещодавно з Її Величністю стався кумедний конфуз на публічному заході, коли вона прибула на церемонію хрещення науково-дослідного судна. Але цього разу візит обійшовся без казусів.