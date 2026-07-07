Королева Максима блиснула новим літнім аутфітом на діловій зустрічі в палаці в Гаазі

Королева Максима і Джеймі Даймон / © Getty Images

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Це одна з найбільших у світі компаній, що надають фінансові послуги. Розмова була присвячена покращенню фінансового добробуту клієнтів та домогосподарств — темі, яку королева відстоює у всьому світі як спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй.

Цього дня королева Максима одягла нову сукню від бренду Johanna Ortiz. Творіння колумбійського дизайнера елегантне, жіночне і дуже личить Її Величності. Вбрання складається з окремої спідниці та топу. Топ прикрашений пишною оборкою на планці з ґудзиками. Королева доповнила його туфлями винного кольору та сережками-пензликами, зробила легкий макіяж і розпустила волосся.

Королева Максима і Джеймі Даймон / © Getty Images

А нещодавно ми показували, як королева Максима дістала зі свого гардеробу ефектну сукню Valentino, яку вже носила раніше для того, щоб сходити на балет.

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