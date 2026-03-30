Суспільство
154
2 хв

Королева Максима і король Віллем-Олександр святкують 25-річчя від дня своїх заручин: як це було

Цього дня 25 років тому відбулися заручини Максими Соррегьєти та спадкового принца Нідерландів Віллема-Олександра.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press

На той момент пара вже кілька років перебувала у стосунках, які почалися 1999 року після знайомства на вечірці у їхніх іспанських друзів у Севільї.

На момент заручин Максимі було 27 років, а Віллем-Олександру — 32 роки.

Максима та Віллем-Олександр / © Associated Press

Того урочистого дня Максима — майбутня королева-консорт — звернулася до нації нідерландською мовою (маючи на той час лише базовий розмовний рівень) під час прямої телевізійної трансляції. Віллем-Олександр подарував своїй нареченій каблучку з помаранчевими діамантами — одними з найрідкісніших у світі.

Вибір каблучки був із відсиланням до Дому Оранських-Нассау — нідерландської королівської династії. Назва королівського дому є відсиланням до місця (місто Оранж, яке розташоване в Авіньйоні на півдні Франції), а не фрукту чи кольору, як заведено думати. Хоча зі зрозумілих причин сім'я і взяла помаранчевий колір як основний їхній символ.

Наступного дня — 31 березня 2001 року — королева Нідерландів Беатрікс (мати Віллема-Олександра) та її чоловік принц Клаус оголосили про заручини свого старшого сина принца Оранського Віллема-Олександра та Максими Соррегьєти.

Королева Нідерландів Беатрікс (мати Віллема-Олександра) та її чоловік принц Клаус із сином та його нареченою в день оголошення про заручини / © Getty Images

Максима та Віллем-Олександр одружилися 2 лютого 2002 року на цивільній церемонії в Берс-ван-Берлазі, в Амстердамі, після якої відбулася релігійна церемонія в амстердамській Ньіві Керк.

Весілля Максими та Віллема-Олександра / © Associated Press

Історію кохання цієї королівської пари ми детальніше розповідали раніше.

