Королева Максима і король Віллем-Олександр тепло вітали президента Володимира Зеленського в Гаазі

Володимир Зеленський із королівською родиною Нідерландів / © Associated Press

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Напередодні заходу президенту України дав аудієнцію король Нідерландів Віллем-Олександр. Зеленський прибув на зустріч у схожому образі, в якому зустрічався декількома днями раніше з королем Великої Британії Чарльзом III. А король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і лимонну краватку в принт.

Володимир Зеленський і король Віллем-Олександр / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Віллем-Олександр / © Associated Press

Володимир Зеленський висловив подяку Нідерландам за солідарність з Україною та підтримку України та українців, які знайшли притулок у Нідерландах. Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України і не хоче зупинятися, тому потрібний сильний скоординований тиск на РФ, зокрема і санкційний.

Володимир Зеленський у Гаазі / © Associated Press

Також президент привітав дружину короля — королеву Максиму та їхню старшу дочку — спадкоємницю престолу — принцесу Катарину-Амалію, які зустрічали гостей, які приїжджали на урочисту вечерю.

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Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія з Президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія тисне руку президенту України Володимиру Зеленському / © Associated Press