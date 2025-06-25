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Королева Максима і король Віллем-Олександр тепло вітали президента Володимира Зеленського в Гаазі
Президент Володимир Зеленський відвідав офіційну вечерю в Paleis Huis ten Bosch напередодні саміту НАТО в Гаазі.
Напередодні заходу президенту України дав аудієнцію король Нідерландів Віллем-Олександр. Зеленський прибув на зустріч у схожому образі, в якому зустрічався декількома днями раніше з королем Великої Британії Чарльзом III. А король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і лимонну краватку в принт.
Володимир Зеленський висловив подяку Нідерландам за солідарність з Україною та підтримку України та українців, які знайшли притулок у Нідерландах. Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України і не хоче зупинятися, тому потрібний сильний скоординований тиск на РФ, зокрема і санкційний.
Також президент привітав дружину короля — королеву Максиму та їхню старшу дочку — спадкоємницю престолу — принцесу Катарину-Амалію, які зустрічали гостей, які приїжджали на урочисту вечерю.