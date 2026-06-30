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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима і принцеса Амалія одягли схожі сукні для важливого виходу

Королівська родина Нідерландів зібралася на черговому урочистому заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима і спадкова принцеса Амалія з віце-головою Державної ради Нідерландів Томом де Граафом позують перед позачерговим засіданням Державної ради з нагоди прощальної церемонії віце-президента Тома де Граафа, що відбулася в Гаазі.

Як член Державної ради з досягнення повноліття, принцеса Оранська Амалія час від часу має відвідувати такі засідання. Для цього виходу Амалія обрала образ у карибському стилі, відповідно до образу своєї матері, королеви Максими.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

Принцеса Амалія одягла сукню-халат від Diane von Fürstenberg, доповнивши її замшевим пісковим клатчем, золотим ланцюжком з підвіскою на шиї та золотими сережками. Волосся принцеса розпустила і зробила денний лаконічний макіяж.

Королева Максима також обрала небесно-блакитну сукню з квітковим принтом та прозорим подолом, додавши до неї зелений обідок на голову, а також зелений клатч та сережки-висячки з камінням. Волосся королева зібрала в зачіску, зробила макіяж і одягла золотий браслет на зап'ястя та годинник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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