Королева Максима не стримувала емоцій на церемонії, де її дочка принцеса Амалія завершила курс військової підготовки

Королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

Реклама

Горда мати приїхала до Міністерства оборони в Ермело і була заскочена фотографами у міцних обіймах своєї дочки принцеси Амалії, яку після завершення курсу підвищили до звання капрала. ОВП є частиною програми, яку вона проходить у Коледжі оборони і слідує стопами свого батька короля Віллема-Олександра.

Королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

Тепер принцеса Оранська носитиме військову форму, працюючи в Міністерстві оборони. Вона продовжить навчання і зараз працює помічником студента у штабі Міністерства оборони.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Його Величність Король раніше королівським указом призначив принцесу до резервного складу Збройних Сил, який набирає чинності 30 вересня 2025 року. Вона виконує свої обов’язки безоплатно, а час, відведений на навчання, вважається особистим.

Реклама

Королева Максима приїхала на захід у довгому світло-сірому пальті та з сірими аксесуарами, а на плечі у неї висіла невелика плетена сумка. Мати мала щасливий вигляд і постійно усміхалася, обіймаючи свою дочку.

Нагадаємо, у данській королівській родині також поділилися новинами щодо подальшого навчання спадкоємця престолу — принца Крістіана.