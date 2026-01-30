ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима скасувала заплановані заходи через проблеми зі здоров’ям: що сталося

Її Величність не змогла бути присутньою на запланованому заході в Роттердамі через проблеми зі здоров'ям після повернення з дводенної поїздки до Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Associated Press

Як повідомив уряд Нідерландів, який відповідає за зв'язки з королівською сім'єю, у Максими спостерігаються симптоми, схожі на грип, після її короткої поїздки до Нью-Йорка на початку цього тижня, і зараз вона відпочиває вдома.

26 січня королева прибула до Нью-Йорка як спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з фінансової безпеки. Там дружина короля короля Віллема-Олександра провела стратегічну нараду зі співробітниками офісу, що надає їй підтримку у міжнародній роботі, для обговорення порядку денного на майбутній період.

У четвер Максима мала вирушити до Роттердама, але через хворобу їй довелося скасувати цю робочу поїздку.

Захворіла королева Максима під час свого перебування в Нью-Йорку, де зараз температура -11 градусів морозу.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie