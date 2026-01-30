- Дата публікації
Королева Максима скасувала заплановані заходи через проблеми зі здоров’ям: що сталося
Її Величність не змогла бути присутньою на запланованому заході в Роттердамі через проблеми зі здоров'ям після повернення з дводенної поїздки до Нью-Йорка.
Як повідомив уряд Нідерландів, який відповідає за зв'язки з королівською сім'єю, у Максими спостерігаються симптоми, схожі на грип, після її короткої поїздки до Нью-Йорка на початку цього тижня, і зараз вона відпочиває вдома.
26 січня королева прибула до Нью-Йорка як спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з фінансової безпеки. Там дружина короля короля Віллема-Олександра провела стратегічну нараду зі співробітниками офісу, що надає їй підтримку у міжнародній роботі, для обговорення порядку денного на майбутній період.
У четвер Максима мала вирушити до Роттердама, але через хворобу їй довелося скасувати цю робочу поїздку.
Захворіла королева Максима під час свого перебування в Нью-Йорку, де зараз температура -11 градусів морозу.