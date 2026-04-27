Суспільство
264
1 хв

Королева Максима та король Віллем-Олександр із дочками відвідали святкування Дня монарха

День народження короля Віллема-Олександра в Нідерландах святкується з розмахом. Країна завмирає, а жінки з королівської родини влаштовують приголомшливе шоу мод.

Ольга Кузьменко
Королівська родина Нідерландів

Королівська родина Нідерландів / © Getty Images

Нідерландська королівська родина позувала для фотографії під час святкування Дня короля 27 квітня 2026 року в Доккумі.

Цього року сам король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та їхні доньки продемонстрували неймовірну різноманітність вбрань. Принцеси Катаріна-Амалія та Алексія були в червоному вбранні, а Аріана виділялася білим костюмом-двійкою італійського дизайну.

У центрі сяяла королева Максима, яка одягла сукню гірчичного кольору та навіть позичила одну з найвідоміших сумочок старшої доньки. На плечі вона накинула верблюжого кольору кейппальто, мала величезний крислатий капелюх на голові, була в шкіряних рукавичках до тону і взута в гірчичні туфлі. Завершували королівський лук сережки-висячки з жовтим камінням, кілька браслетів та шкіряний годинник на чорному ремінці.

Щороку монарша родина святкує День короля у різних куточках країни, і цьогоріч місцем проведення став Доккум, розташований у північній провінції Фрісландія.

На святі були помічені молодший брат короля — принц Костянтин Нідерландський — і його дружина принцеса Лаурентін Нідерландська, яка також обрала ефектний зелений штанний костюм.

Принц Костянтин Нідерландський і його дружина принцеса Лаурентін Нідерландська / © Getty Images

Раніше у своєму Instagram королівська родина поділилася сімейною фотографією, а також портретним знімком короля Віллема-Олександра, якому сьогодні виповнюється 59 років.

Королівська родина Нідерландів / © Instagram королівської родини Нідерландів

