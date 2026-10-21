Королева Максима та король Віллем-Олександр піддалися критиці підданих через надмірно довгу відпустку

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

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Майже через два тижні після останньої публічної появи на публіці, графік короля Віллема-Олександра та королеви Максими Нідерландської залишається порожнім. Королівське подружжя знову насолоджувалося традиційною осінньою відпусткою в Греції, хоча цього року тривалість їхнього відпочинку привернула увагу громадськості.

Король Віллем-Олександр та королева Максима вирушили у подорож 9 жовтня, наступного дня після останнього публічного заходу. Їхня відпустка знову викликала критику щодо кількості часу, яку вони їй приділяють, і нагадує про скандал 2020 року, коли вони подорожували у розпал пандемії. Тоді їм довелося повернутися і публічно перепросити за те, що розчарували публіку, пише vanitatis.

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Інеке Отте та королева Максима / © instagram.com/inekeotte

У середу, у зв'язку з поновленням офіційної діяльності короля Віллема-Олександра, король і королева Нідерландів помітили в Ейндховені, на півдні країни, де проходить Тиждень голландського дизайну.

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Це найбільший захід у галузі дизайну в Північній Європі, в якому беруть участь понад 2500 дизайнерів, які представлені майже на 100 майданчиках.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © instagram.com/inekeotte

Знімками з королевою Максимою у своєму Instagram поділилася нідерландська дизайнерка Інеке Отте. Вона славиться своїми яскравими творіннями, які іноді надихали королеву, що носила її намиста, прикрашені устрицями та іншими морськими елементами.

Для цього випадку королева Нідерландів обрала ефектний червоний ансамбль, що складається зі блузки зі штучного хутра та штанів у тон. Образ доповнила шаль того ж відтінку, що вона накинула на руку.

Королева Максима / © instagram.com/inekeotte

Королева Максима / © instagram.com/inekeotte

Незважаючи на цей вихід, графік королеви Максими залишається вільним ще цілий тиждень – до 28 жовтня.

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