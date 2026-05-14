Суспільство
120
1 хв

Королева Максима у білому штанному костюмі та у смарагдових прикрасах відвідала виставку

Королева Нідерландів була присутня на відкритті Бієнале State of Fashion в Арнемі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима постала в новому капелюсі та вбранні від голландського дизайнера на відкритті Бієнале стану моди 2026 в Арнемі.

«Стан моди» — провідна міжнародна платформа, присвячена моді, текстилю та соціальним перетворенням.

На заході королева з'явилася одягнена у молочно-білому костюмі із зеленими «бризками фарби» на жакеті від голландського дизайнера Класа Іверсена. Королева доповнила його білим капелюхом з широкими крисами від Philip Treacy і взула смарагдові туфлі-човники із замші Gianvito Rossi.

Свій образ королева доповнила діамантовими сережками зі смарагдовим камінням і такою ж каблучкою, зробила бордовий манікюр, виразний макіяж очей і зібрала волосся в зачіску. Максима несла в руках також шкіряні смарагдові рукавички та невелику сумку такого самого відтінку.

Днями Її Величність виходила у світ у смарагдовому спідничному костюмі і також мала дуже стильний вигляд.

