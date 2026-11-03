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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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112
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Королева Максима у чорному вбранні та лоферах відвідала новий діловий захід

Королева Нідерландів перебуває зараз із офіційним візитом у Гані.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима та Томас Ньярко Ампем

Королева Максима і Томас Ньярко Ампем / © Getty Images

Королева Максима прибула до міжнародного аеропорту Аккри, де її зустрів заступник міністра фінансів Томас Ньярко Ампем. Візит проходить у рамках її діяльності як спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту.

На цій першій діловій зустрічі в рамках поїздки Її Величність з’явилася у чорному жакеті, пісочному топі та подовжених широких штанях, доповнивши аутфіт шкіряними лоферами. Її волосся було розпущене, на обличчі був денний макіяж, а на шиї строката хустка. Також діловий лук Максима доповнила кількома дорогоцінними браслетами на зап’ясті.

Королева Максима і Томас Ньярко Ампем / © Getty Images

Королева Максима і Томас Ньярко Ампем / © Getty Images

Раніше королева Нідерландів провела вечір у світі музики, відвідавши святковий концерт у Королівському концертному залі, де з’явилася у чорній ефектній сукні та пальті Poldo з поясом від Max Mara.

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