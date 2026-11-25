Королева Максима та король Віллем-Олександр з принцесою Беатрікс / © Getty Images

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Премія Еразма щорічно присуджується окремій особі чи організації, яка зробила важливий внесок у гуманітарні, соціальні науки чи мистецтво в рамках європейських культурних традицій.

Учора під час церемонії король Віллем-Олександр вручив премію Еразма 2026 року британському художнику та кінорежисеру Стіву Макквіну у Королівському палаці в Амстердамі.

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Королева Максима та король Віллем-Олександр з принцесою Беатрікс і Стіву Макквіну / © Getty Images

Королева Максима з'явилася на заході у сукні з еластичної вовни з довгими рукавами та тисненням від Oscar de la Renta з довгими вузькими рукавами, круглим вирізом під горло та злегка струмливою спідницею. Головний декоративний акцент моделі - велика асиметрична біло-срібляста вишивка у вигляді квітів та листя, розташована на лівому плечі та правому краю подола.

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Максима взула класичні темно-сині шкіряні туфлі-човники з гострим носом на високих підборах Gianvito Rossi. Світле волосся уклала гладкими пасмами на бічний проділ і доповнила образ великими сережками-підвісками з білим камінням або перлами, а на зап'ясті носила тонкий золотий браслет.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр обрав для заходу синій класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою та блідо-жовтою краваткою, а його мати принцеса Беатрікс носила чорний кардиган із золотим оздобленням та чорні штани у поєднанні з чорними туфлями із золотим носком та декоровані пряжкою.

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