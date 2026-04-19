Королева Максима у яскравому помаранчевому костюмі з рюшами відвідала захід у США
Королева Нідерландів зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час весняної зустрічі МВФ/Світового банку 2026 року у Вашингтоні.
Королева Максима була присутня на заході як спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту.
Для виходу Її Величність обрала помаранчевий костюм, який складався з блузки з рюшами та класичних штанів зі стрілками від Claes Iversen, взула королева туфлі-човника до тону від Gianvito Rossi. Максима доповнила образ квітковими сережками з камінням у вухах і розпустила біляве волосся, а також зробила виразний макіяж.
Раніше під час візиту до США та зустрічі з президентом Трампом у Білому домі королева Максима продемонструвала інший образ у помаранчевій сукні, що було вельми символічно для неї, як для представниці Дому Оранських – титулу, який носить її чоловік король Віллем-Олександр та дочка принцеса Катаріна-Амалія.