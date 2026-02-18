ТСН у соціальних мережах

Королева Максима у простій картатій сукні приїхала на зустріч в Амстердамі

Королева Максима 17 лютого відвідала будинок для безпритульних в Амстердамі.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величності провели екскурсію будівлею, а також Максима була присутня на дискусії за круглим столом за участю експертів у галузі охорони здоров’я.

Обговорення було зосереджено на людському аспекті проблеми. Багато громадян ЄС приїжджають до Нідерландів на роботу. Через невдачу або мовні бар’єри вони іноді втрачають все. Ця дискусія була присвячена цій темі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева приїхала одягнена в картату сукню довжини міді з краваткою на шиї та поясом на талії. У неї на плечі висіла невелика сумка, а образ королева доповнила браслетом на зап’ясті та годинником на шкіряному ремінці, а також розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Це був перший робочий захід королеви після того, як вона повернулася з чоловіком королем Віллемом-Олександром з Італії, де вони провели кілька днів на Олімпійських іграх.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

