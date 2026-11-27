Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

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Цього року відзначається тридцята річниця заснування Фонду принца Клауса – чоловіка принцеси Беатрікс, колишньої королеви Нідерландів та матері короля Віллема-Олександра.

Як почесний голова правління Фонду принца Клауса принц Костянтин вручив премію діячам мистецтва та культури. Йдеться про людей, які своєю культурною та художньою діяльністю роблять позитивний внесок у соціальний розвиток своєї країни.

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Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима з'явилася на заході одягнена в молочно-білий костюм з короткими рукавами від Модного дому Natan, що складається з подовженого топу без рукавів з круглим вирізом і широким поясом на талії, прямих штанів зі стрілками і накинутого на плечі довгого елегантного пальта.

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Головний акцент її образу - велика підвіска з блакитним аквамарином або топазом грушоподібного огранювання на довгому тонкому ланцюжку, доповнена сережками-підвісками з блакитним камінням до тону, а також кількома браслетами та каблучками. Максима тримала в руці карамельний клатч і взула замшеві туфлі-човники з гострими носами від Gianvito Rossi. Її світле волосся було укладене м'якими об'ємними локонами на бічний проділ, а на обличчі був макіяж. Король Віллем-Олександр обрав у цей день синій класичний костюм, поєднуючи його з білою сорочкою та блакитною краваткою у дрібну цятку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс, принцеса Мейбл, принц Костянтин та принцеса Лаурентін / © Getty Images

Мама короля – принцеса Беатрікс, а також її син принц Костянтин із дружиною принцесою Лаурентін та ще одна невістка (дружина покійного принца Фрізо ) принцеса Мейбел також були серед гостей церемонії.

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