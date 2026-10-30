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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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48
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима у вишуканому чорному образі відвідала святковий концерт в Амстердамі

Королева Нідерландів провела вечір у світі музики, відвідавши святковий концерт у Королівському концертному залі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Подія була присвячена 25-річчю Академії оркестру Консертгебау — закладу, який відкриває молодим музикантам шлях до великої сцени. Королева Максима вже багато років підтримує оркестр і є його патронесою від 2005 року.

Для музичного вечора Максима обрала елегантне чорне вбрання — просте, але дуже чіночне та універсальне. Її образ складався з вовняного пальта Poldo з поясом від Max Mara та чорної сукні міді від Natan Couture, яка вирізнялася оригінальними рукавами з об’ємними складками та високим розрізом на спідниці.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Також Максима одягла чорні колготки під сукні та класичні туфлі на підборах. Єдиною яскравою деталлю образу став червоний манікюр королеви.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Стримане поєднання класичних речей стало вдалим вибором для вечора в одному з найвідоміших концертних залів Європи ті кардинально відрізнялося від її нещодавного луку у яскравій сукні на одне плече.

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