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Королева Максима у вишуканому чорному образі відвідала святковий концерт в Амстердамі
Королева Нідерландів провела вечір у світі музики, відвідавши святковий концерт у Королівському концертному залі.
Подія була присвячена 25-річчю Академії оркестру Консертгебау — закладу, який відкриває молодим музикантам шлях до великої сцени. Королева Максима вже багато років підтримує оркестр і є його патронесою від 2005 року.
Для музичного вечора Максима обрала елегантне чорне вбрання — просте, але дуже чіночне та універсальне. Її образ складався з вовняного пальта Poldo з поясом від Max Mara та чорної сукні міді від Natan Couture, яка вирізнялася оригінальними рукавами з об’ємними складками та високим розрізом на спідниці.
Також Максима одягла чорні колготки під сукні та класичні туфлі на підборах. Єдиною яскравою деталлю образу став червоний манікюр королеви.
Стримане поєднання класичних речей стало вдалим вибором для вечора в одному з найвідоміших концертних залів Європи ті кардинально відрізнялося від її нещодавного луку у яскравій сукні на одне плече.