Королева Максима у жовтому total look з'явилася на зустрічі і мала дуже ефектний вигляд
Королева Максима взяла участь у зустрічі з представниками організацій, присвяченій програмі охорони здоров'я «Менше означає більше» під час візиту до лікарні Амстердамського медичного центру.
«Кожен пацієнт має отримувати найкраще, перевірене лікування. У той же час дуже важливими є доступна, якісна та стійка медична допомога.
Тому у спеціалізованій медичній допомозі ініціатива «Менше означає більше» критично оцінює ефективність методів лікування. Дороге лікування, яке забирає багато часу, яке, як показують дослідження, не приносить пацієнту жодної користі, припиняється», — йдеться в повідомленні в Instagram королівської родини.
Королева Максима з’явилася на зустрічі в яскравому жовтому штанному костюмі, доповнивши його туфлями-човниками до тону і сумкою на ремінці-ланцюжку, а також золотими браслетами на зап’ясті, годинником на шкіряному ремінці і кількома каблучками.
А нещодавно Її Величність з’являлася на публіці у яскравому червоному комбінезоні від Valentino, коли вручила премії King Willem I Awards 2026 за підприємництво.