Королева Максима в елегантному образі з величезним намистом на шиї відвідала святковий концерт

Король та королева Нідерландів відвідали концерт, присвячений Дню визволення в Амстердамі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Концерт визволення відбувся на набережній Амстел в Амстердамі. Захід проводять щороку, він знаменує завершення святкування Національного визволення.

Головна тема всіх пам'ятних заходів та урочистостей цього року – «Вчимося розуміти історію». Святкування Дня національного визволення щороку завершується урочистим концертом 5 травня на набережній Амстел в Амстердамі.

Королева Максима обрала для цього заходу коричневі штани з широкими штанинами від коліна, що розширюються до низу, і світло-рожеву блузку, поверх якої була накинута атласна накидка. Обидва предмети одягу – від Natan Couture. Образ доповнює масивне намисто з прозорими коричневими намистинами та сережки, а також клатч, прикрашений такими самими намистинами.

Максима зробила гарну зачіску та макіяж, а також одягла кілька каблучок на пальці. Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та строкату краватку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Максима у лаконічній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на Дні пам'яті в Амстердамі.

