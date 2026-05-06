Королева Максима в елегантному образі з величезним намистом на шиї відвідала святковий концерт
Король та королева Нідерландів відвідали концерт, присвячений Дню визволення в Амстердамі.
Концерт визволення відбувся на набережній Амстел в Амстердамі. Захід проводять щороку, він знаменує завершення святкування Національного визволення.
Головна тема всіх пам'ятних заходів та урочистостей цього року – «Вчимося розуміти історію». Святкування Дня національного визволення щороку завершується урочистим концертом 5 травня на набережній Амстел в Амстердамі.
Королева Максима обрала для цього заходу коричневі штани з широкими штанинами від коліна, що розширюються до низу, і світло-рожеву блузку, поверх якої була накинута атласна накидка. Обидва предмети одягу – від Natan Couture. Образ доповнює масивне намисто з прозорими коричневими намистинами та сережки, а також клатч, прикрашений такими самими намистинами.
Максима зробила гарну зачіску та макіяж, а також одягла кілька каблучок на пальці. Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та строкату краватку.
