-
- Суспільство
- 119
- 1 хв
Королева Максима в яскравому луку та її чоловік король Віллем-Олександр приїхали на новорічний бенкет у палаці
Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима прибули сьогодні до Королівського палацу в Амстердамі на традиційний новорічний прийом.
Сьогодні Їхні Величності король і королева приймають сотні гостей з Нідерландів у Королівському палаці в Амстердамі на новорічному прийомі. Увечері буде вперше за десять років опубліковано відеозапис новорічної промови короля.
Королева Максима була одягнена у пальто бордового відтінку та светр до тону. А король Віллем-Олександр одягнув костюм у поєднанні з білою сорочкою та червоною святковою краваткою.
Очікуємо, що королівські особи поділяться з нами фотографіями з урочистого бенкету у своєму Instagram.
Нагадаємо, данські король Фредерік X і королева Мері вже провели цілих три новорічні бенкети 2026 року.