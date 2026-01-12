ТСН у соціальних мережах

Королева Максима в яскравому луку та її чоловік король Віллем-Олександр приїхали на новорічний бенкет у палаці

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима прибули сьогодні до Королівського палацу в Амстердамі на традиційний новорічний прийом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Сьогодні Їхні Величності король і королева приймають сотні гостей з Нідерландів у Королівському палаці в Амстердамі на новорічному прийомі. Увечері буде вперше за десять років опубліковано відеозапис новорічної промови короля.

Королева Максима була одягнена у пальто бордового відтінку та светр до тону. А король Віллем-Олександр одягнув костюм у поєднанні з білою сорочкою та червоною святковою краваткою.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Очікуємо, що королівські особи поділяться з нами фотографіями з урочистого бенкету у своєму Instagram.

Нагадаємо, данські король Фредерік X і королева Мері вже провели цілих три новорічні бенкети 2026 року.

