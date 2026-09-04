Королева Максима в квітковому костюмі та балетках сіла за кермо трактора

Королева Максима / © Getty Images

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На фотографіях можна побачити, як королева Максима керує трактором для вирощування конопляного волокна під час візиту до регіону Ахтерхук.

Королева Максима та міністр житлового будівництва та територіального планування здійснили робочий візит до Ахтерхука, щоб побачити ланцюжок будівництва на основі біоматеріалів у дії. Місцеві фермери вирощують волокнисті коноплі: культуру, що швидко росте, яка поглинає велику кількість CO₂, покращує якість грунту і служить сировиною для біорозкладних ізоляційних матеріалів. Королева Максима допомагала у збиранні врожаю та отримала інструктаж з переробки культури у високоякісний будівельний матеріал.

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Королева Максима / © Getty Images

Для цього візиту королева Максима обрала новий костюм від Ulla Johnson, який відрізнявся пишними рукавами та бантом на шиї. Щодо взуття, балетки виявилися дуже вдалим вибором, вони були від улюбленого бренду королеви Natan. Образ Максима доповнила квітковими сережками від Zara, годинником на чорному шкіряному ремінці та кількома браслетами.

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Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали Гран-прі Нідерландів Формули-1 на трасі Зандворт. Це був їхній перший захід після літніх канікул.

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