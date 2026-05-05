Королева Максима в лаконічній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на Дні пам'яті в Амстердамі

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Реклама

Монарша пара взяла участь у церемонії поминання на площі Дам. Перед цим вони відвідали поминальну службу у Новій церкві в Амстердамі.

Король та королева поклали вінок до Національного монумента на площі Дам. Заходи в Нідерландах проходять на згадку про всі голландські жертви війни з часів Другої світової.

Королева Максима з'явилася на заході у чорній сукні з мереживним оздобленням від Dolce & Gabbana. Цій сукні вже одинадцять років. 2015 року Максима одягла її в Іспанії під час одного зі своїх візитів до ООН. Образ королева доповнила лаконічним капелюхом, діамантовими сережками-цвяшками, великою брошкою з перлів та діамантів, волосся зібрала в лаконічну зачіску та зробила макіяж. Максима також була взута у шкіряні туфлі на високих підборах та у чорних рукавичках.

Реклама

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр був у сірому костюмі, сорочці та з краваткою.

У своєму Instagram королівська родина поділилася фото та відео із заходів.

Новини партнерів