- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Максима в лаконічній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на Дні пам'яті в Амстердамі
Королева Нідерландів Максима та король Віллем-Олександр були присутні на Дні пам'яті в Амстердамі.
Монарша пара взяла участь у церемонії поминання на площі Дам. Перед цим вони відвідали поминальну службу у Новій церкві в Амстердамі.
Король та королева поклали вінок до Національного монумента на площі Дам. Заходи в Нідерландах проходять на згадку про всі голландські жертви війни з часів Другої світової.
Королева Максима з'явилася на заході у чорній сукні з мереживним оздобленням від Dolce & Gabbana. Цій сукні вже одинадцять років. 2015 року Максима одягла її в Іспанії під час одного зі своїх візитів до ООН. Образ королева доповнила лаконічним капелюхом, діамантовими сережками-цвяшками, великою брошкою з перлів та діамантів, волосся зібрала в лаконічну зачіску та зробила макіяж. Максима також була взута у шкіряні туфлі на високих підборах та у чорних рукавичках.
Король Віллем-Олександр був у сірому костюмі, сорочці та з краваткою.
У своєму Instagram королівська родина поділилася фото та відео із заходів.