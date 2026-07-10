Королева Максима в легкій літній сукні і на підборах покаталася на велосипеді Амстердамом

Королева Максима / © Getty Images

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Максима та член міської ради з питань соціальної справедливості Арая Сумтер проїхалися велосипедами під час візиту до амстердамського району Зуїдоста.

Метою цієї робочої велопоїздки було ознайомлення із ходом реалізації ініціативи «Район без боргів». Як почесний президент Фонду фінансового добробуту в Нідерландах (SFGN) королева Максима брала активну участь в аналізі планів управління соціальним боргом та реконструкції майже тисячі одиниць соціального орендного житла в цьому районі. Однак, крім інституційної значущості заходу, всі погляди були прикуті до її бездоганного стилю, що демонструє, що їзда велосипедом аж ніяк не суперечить моді.

Королева Максима / © Getty Images

Цього спекотного літнього дня Максима знову звернулася до одного зі своїх улюблених міжнародних брендів, а саме бренду Zimmermann. Королева дістала зі свого гардероба сукню, яку вперше одягла минулого року під час традиційної літньої фотосесії з королівською родиною. Це сукня середньої довжини з бавовни з декоративним принтом у синьо-білих тонах. Сукня вирізняється короткими пишними рукавами з еластичними манжетами. Вона підкреслює фігуру завдяки ряду ґудзиків із рафії спереду та знімному поясу з того самого матеріалу. Взуття королева підібрала на підборах, незважаючи на те, що збиралася їздити велосипедом.

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Образ Максима доповнила великими квітковими сережками, сумкою через плече, кількома браслетами та каблучками, а також годинником на чорному ремінці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як члени королівської сім'ї катаються на велосипедах.

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